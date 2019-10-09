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Hasta yakını ile doktorun kavgası

Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA | 09.10.2019 - 10:19..
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Hasta yakını ile doktorun kavgası

İstanbul'un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında, hakaret nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor arasında yumruklu kavga çıktı.

Kartal'da hasta yakını ile doktorun kavgası ViDEO

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları, ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Doktor ile hasta yakını, olay sonrası birbirlerinden şikayetçi oldu.

Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

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