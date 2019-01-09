Hastalarının çıplak görüntülerini paylaşan doktor yakalandı

Rusların kurduğu arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında, gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının, doktor tarafından gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR

18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor." dediği duyuluyor.

Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında, çok sayıda cinsel içerik paylaşımı yapan hesaplar da yer alıyor.

Hastalarının görüntülerini gizlice çeken doktor VİDEO

KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan DHA muhabiri, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi.

Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın, durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek, doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası, Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç. gözaltına alındı. E.B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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