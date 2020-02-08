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Hastalığı için başladığı kick boksta şampiyon oldu

Lise öğrencisi Büşra Güneş, sporun rahatsızlığına iyi geleceğini düşünerek başladığı kick boksta iki Türkiye birinciliği, bir kez de üçüncülüğü elde etti.

AA | 08.02.2020 - 02:58..
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Hem hastalığına iyi gelir düşüncesi hem de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 3 yıl önce kick boksla tanışan Güneş, katıldığı 3 Türkiye Şampiyonası'nda iki birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

BÜŞRA, ÜLKESİNİ DE BAŞARIYLA TEMSİL ETMEK İSTİYOR

Gösterdiği başarılı performansla Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen 16 yaşındaki Büşra Güneş, milli sporcu unvanını aldıktan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Hastalığı için başladığı kick boksta şampiyon oldu

SPORLA HASTALIĞINI YENDİ

Büşra Güneş, 4 yıl önce şeker hastalığına yakalandığını söyledi. Hastalığının derecesinin "Tip 1 Diyabet" olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Sporun bu hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Hastalıkla mücadele ettiğim dönemlerde arkadaşlarımın da tavsiyesiyle kick boksa başladım. Bir yıllık çalışmamın neticesinde katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu spora başladığımdan bu yana 2 Türkiye şampiyonluğum, bir de üçüncülüğüm var. Hedefim, milli takıma seçilerek, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de tüm gayretimle çalışıyorum."

Hastalığı için başladığı kick boksta şampiyon oldu


Şampiyonalara katılmanın kendisini güçlü hissettirdiğini belirten Güneş, ailesinin ve arkadaşlarının her zaman kendisine destek olduğunu vurguladı.

Şekerinin yükseldiği veya düştüğü zamanlarda titreyip bayıldığını aktaran Güneş, bu tür durumlarda ise antrenör ve arkadaşlarının her zaman yanında olduklarını anlattı.

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