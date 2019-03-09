Hastalıktan ölen köpeği aracıyla sürükledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, öğrencilerin kullandığı bir kavşakta hastalık sebebiyle öldüğü öğrenilen köpeği, bölgeden uzaklaştırmak istedi.

Ölü köpeği 2 kilometre aracının arkasında sürükledi İZLE

2 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Köpeğe bağladığı halatın diğer ucunu da aracının arka kısmına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre boyunca ölü köpeği sürükledi. Bu sırada başka bir sürücü, o anları saniye saniye görüntüledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince ifadesi alınan sürücü ise köpeğin hastalık sebebiyle öldüğünü, öğrencilerin köpekten korktuğunu söylemesi üzerine bölgeden uzaklaştırdığını söyledi. Sürücü hakkında “mala zarar verme”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan, 2 bin 200 lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.