Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takipte olduğu şahısları, Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken yakaladı.
Hastane bahçesinde buluşan F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) isimli biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ekiplerce şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.
HASTANEYİ MESKEN TUTTULAR
Son operasyonda takip ettikleri şahsıların, alışverişini hastanede yapmaları narkotik şubeyi şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahsıların, ilgi çekmemek için hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları bildirildi.