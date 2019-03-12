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Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İHA | 12.03.2019 - 15:18..
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Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takipte olduğu şahısları, Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken yakaladı.

Hastane bahçesinde buluşan F.K. (20), E.K. (24) ve N.Ç. (32) isimli biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ekiplerce şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 152 ecstasy hap ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

HASTANEYİ MESKEN TUTTULAR

Son operasyonda takip ettikleri şahsıların, alışverişini hastanede yapmaları narkotik şubeyi şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahsıların, ilgi çekmemek için hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları bildirildi.

Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

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