Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığına polis baskını

1 İnsan için feryat eden yazar Jack Kerouac’tan alıntılar Fransızca konuştuğu geleneksel tarafının yanına sonradan öğrendiği ve yazarlık dili olarak belirlediği İngilizceyi ekleyen,bunalımlarından insan için feryat eden bir yazar olarak çıkan Jack Kerouac...

2 Fetret nedir iki olay arasında geçen süre olarak bilinen fetret, Osmanlı'da bir devrin süregeldiğini döneme işaret ediyor.

3 Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda en uzun yolculuk 5.70 TL, en kısa yolculuk 2.60 TL.

4 Maduro: Sorumlusu ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son zamanlarda yaşanan elektrik kesintisinin arkasında ABD hükümetinin olduğunu belirtti.

5 Son bir ayda 54 terörist öldürüldü MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

6 TSK Tel Rıfat'ta ortak devriye başlatacak Türkiye, İdlib’in ardından Tel Rıfat bölgesinde de Rusya ile ortak devriye gerçekleştirmeyi planlıyor.