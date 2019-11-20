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Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

Manisa'daki devlet hastanesinde kayda alınan görüntüler üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Videodaki her personel, farklı bölgelerde görevlendirildi.

İHA | 20.11.2019 - 15:10..
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Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi'nin en yoğun servisi acilde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde bazı hastane çalışanlarının birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görülüyor. Eğlence anlarını izleyen Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

FARKLI BÖLGELERDE GÖREVLENDİRİLDİLER

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtildi.

Hastane çalışanlarından uygunsuz eğlence İZLE

AYNI GÜN SORUŞTURMA

Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

Hastane çalışanlarının eğlencesine soruşturma

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