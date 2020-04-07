Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'a koronavirüs vakalarının aşırı artışı nedeniyle eyalete askeri hastane gemisi USNS Comfort'u göndermişti.

NORMAL HASTALARIN HİZMETİNE VERİLMİŞTİ

Hastane geminin, New York'taki diğer hastaneler korona vakaları için kullanılırken, normal hastalara hizmet vermesi planlanmıştı.

MÜRETTEBATTA KORONA TESPİT EDİLDİ

Korona hastaları haricindeki hastalara tahsis edilen Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USNS Comfort hastane gemisindeki bir mürettebatta, koronavirüs tespit edildi.

"HASTA ALIMINA ENGEL DEĞİL"

ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durumun geminin hasta almasını etkilemeyeceğini ifade etti.

USNS'den yapılan açıklamaya göre, “Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor.” ifadelerine yer verildi.