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Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

Trump tarafından New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebat, koronaya yakalandı.

DHA |
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Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

 

ABD Başkanı Donald Trump,  New York'a koronavirüs vakalarının aşırı artışı nedeniyle eyalete askeri hastane gemisi USNS Comfort'u göndermişti.

NORMAL HASTALARIN HİZMETİNE VERİLMİŞTİ

Hastane geminin, New York'taki diğer hastaneler korona vakaları için kullanılırken, normal hastalara hizmet vermesi planlanmıştı.

Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

MÜRETTEBATTA KORONA TESPİT EDİLDİ

Korona hastaları haricindeki hastalara tahsis edilen Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USNS Comfort hastane gemisindeki bir mürettebatta, koronavirüs tespit edildi.

Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

"HASTA ALIMINA ENGEL DEĞİL"

ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durumun geminin hasta almasını etkilemeyeceğini ifade etti.

USNS'den yapılan açıklamaya göre,  “Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor.” ifadelerine yer verildi.

Hastane geminin mürettebatında korona tespit edildi

 

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