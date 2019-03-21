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Hastane güvenliğine bıçakla saldıran adam kamerada

Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nin otoparkında park yeri sebebiyle hastane güvenliğiyle tartışan bir kişi, bıçak çekerek saldırmaya çalıştı.

İHA | 21.03.2019 - 09:25..
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan hastaneye gelen bir kişi, güvenlik görevlileri ile park yeri sebebiyle tartıştı.

Bir kolu alçıda olan vatandaş, tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Bıçaklı şahıs güvenlik görevlilerinin üzerine bıçakla yürüyerek saldırmak üzere hamleler yaptı.

Hastane güvenliğine bıçakla saldırdı VİDEO

ETRAFTAKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek bıçaklı şahsı durdurmaya çalıştı. Şahıs, çevredekilerin de müdahalesi ile ikna oldu ve olay yerini terk etti.

Hastane güvenliğine bıçakla saldıran adam kamerada

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