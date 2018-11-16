Hastane otoparkında baba ve oğula silahlı saldırı

Yüreğir İlçesi bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, 69 yaşındaki baba Ahmet Büyükgöçer ve 35 yaşındaki oğlu Ozan Büyükgöçer hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında baba Ahmet ve oğlu Ozan Büyükgöçer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, baba Ahmet Büyükgöçer’in durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı.

2 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Baba Ahmet Büyükgöçer, 02.30 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren yapan 2 kişiyi yakalama çalışmaları başlattı.



