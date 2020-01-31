Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

Karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile 21 yaşındaki İ. A., gittiği Tekirdağ'daki Kapaklı Devlet Hastanesi’nde sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi.

Tuvalette doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALDI

İzmir’de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.’nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Öte yandan, bebeğin ölü mü doğduğu ya da tuvalete atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.