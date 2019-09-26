İstanbul'da bugün 14.00 civarında, 5.8'lik bir deprem meydana geldi.

Şiddetli depremin ardından 16 artçı deprem daha meydana geldi.

HASTANELER BOŞALTILDI

Bazı hastanelerde personeller ve acil durumda olmayanlar önlem amaçlı dışarı çıkarıldı. Hasta ve hasta yakınları, devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan, Silivri Devlet Hastanesi'ne yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı

Deprem nedeniyle hastane ve okullar boşaltıldı VİDEO

OKULLAR BOŞALTILDI

Okullarda panik yaşanırken tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Öte yandan depremin ardından okullar 1 gün tatil edildi.