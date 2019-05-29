Hastanede bıçaklı kavga çıktı: 1'i polis, 3 yaralı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne heyet raporu almak için gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti.

KAPIYI YUMRUKLAYINCA KAVGA ÇIKTI

Yoğun Bakım Ünitesi'nde olduğu kendisine söylenen doktorun yerinde olmadığını gören Serkan P., kapıya yumruk attı. Bu sırada muayene için odada bekleyen hasta Galip K., Salih P.'yi uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı.

ARAYA GİRENLER BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Kavgada araya giren polis memuru Yalçın B., Galip K. ve Alparslan K. yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılar, aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Salih P. ve tedavisi tamamlanan Galip K., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.