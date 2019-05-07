Yoğun bakımı birbirine katan 3 kişi hakkında dava açıldı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., geçen yıl 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

ŞİFREYLE AÇILAN KAPIYI ZORLAYARAK YOĞUN BAKIMA GİRDİLER

Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak, durum hakkında bilgi verdi. Babalarının ölüm haberini alan kardeşler Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç. içeri girmek istediklerini söyleyerek, yoğun bakım ünitesinin şifreyle açılan kapısını zorladı ve açtı. Üç kardeş, babalarının ölümünden sorumlu tuttukları yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı.

Yoğun bakımda sağlık çalışanlarına şiddetin görüntüleri İZLE

'BEYAZ KOD' VERMEK İSTEYEN KLİNİK PERSONELİNİ BAYITTI

Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınları, yoğun bakım odasındaki hemşire Esra Y.'ye de "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat atıp, parmaklarını büktü. Kardeşler bununla da yetinmeyerek, 'Beyaz kod' (Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı) vermek isteyen klinik destek personeli Buket Buse V.'nin ise "Kimi arıyorsun sen?" diyerek, saçını çekip, başını beton zemine vurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Buket Buse V., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, üç kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, Erişkin Yoğun Bakım Servisi 3'te tedavi gören İsmail Ç.'nin müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, kızları Hanife Y., Sema Ü. ve Semiha Ç.'nin kapıyı tekmeleyip, zorla içeri girdikleri ve görevlilere saldırdıkları anlatıldı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

İddianamede, şüphelilerden Hanife Y.'nin müştekilerden Esra Y.'nin yüzüne tokat atıp, parmaklarını tutarak, "Babamı bu parmaklarla mı öldürdün?" diyerek, kırmaya çalıştığı, Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'na küfürler edip, "Hepinizi öldürteceğim" diyerek, birden çok tokat attığı, serçe parmağını tutup, kırmaya çalıştığı belirtildi. Şüphelilerden Hanife Y.'nin telefonla güvenlikçilere haber verdiği sırada Buket Buse V.'yi ise "Sen güvenliği mi arıyorsun?" dedikten sonra saçından tutarak yere düşürdüğü ve kafasını yere vurmasına neden olduğu kaydedildi.

"HEPİNİZ BİTTİNİZ"

İddianamede hemşire Esra G.'ye de şüphelileri telkin etmeye çalıştığı sırada Sema Ü.'nün "Benim babama nasıl ölü dersin?" diyerek, saldırdığı ve tokat attığı bildirildi. Üç şüphelinin de müştekilere küfür ettiği ve "Hepiniz bittiniz, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz, meslek hayatınızı bitireceğiz." diyerek, hakaret ile tehditte bulunduğu, müştekilerin olay nedeniyle basit müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları vurgulandı.

UYUYORMUŞ

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Hanife Y.'nin izlediği kamera kayıtlarında müştekileri döven kişinin kendisinin olduğunu kabul ettiği belirtilerek, "Ancak söz konusu eylemlerin hiçbirini hatırlamadığını, olay öncesinde kendisine verilen ilaçlar nedeniyle uyurgezer halde olduğunu, müştekileri darbettiğini, hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini hatırlamadığını beyan etti." denildi.

OLAYI GÖSTEREN KAMERA KAYITLARI DELİL OLARAK SUNULDU

Semiha Ç.'nin de izlediği kamera kayıtlarından müştekileri darbeden kişinin kardeşi Hanife Y. olduğunu söylediği ancak küfür, hakaret ve tehditte bulundukları iddialarını kabul etmediği, Sema Ü.'nün ise olayı hatırlamadığını beyan ettiği kaydedildi. Yaşanan olayla ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından suç duyurusunun yapıldığı ve 'beyaz kod olay bildirim formu'nun sunulduğu belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarının alındığı ve CD inceleme tutanağının hazırlandığı aktarıldı.

SUÇU İŞLEDİKLERİ BELLİ OLDU

İddianamede, müştekilerin birbiriyle örtüşen ve olay anını gösteren kamera kayıtlarıyla desteklenen beyanları ve doktor raporları doğrultusunda üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

CEZA ONANIRSA ÜÇ KARDEŞ TOPLAMDA 70 YIL YATACAK

Hanife Y. hakkında 'kamu görevlisinin kasten yaralanması', 'tehdit', 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 38 yıl 6 aya kadar, Sema Ü. hakkında aynı suçlardan toplam 6 yıl 3 aydan 20 yıla kadar, Semiha Ç. hakkında ise 'tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Kardeşler, 9 Temmuz Cuma günü 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.