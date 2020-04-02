Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı

Denizli Devlet Hastanesi’ne yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran İbrahim A. isimli şahsın koronavirüs belirtileri taşıması üzerine sağlık ekipleri karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

HASTABEDEN KAÇTI

Koronavirüs şüphelisi İbrahim A. karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı. İbrahim A.’nın hastaneden kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri şahsın evi ve çevresi başta olmak üzere hastane çevresinde arama çalışmaları başlattı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Kısa süreli arama çalışmalarının ardından Anafartalar Mahallesi 2332 Sokak üzerinde yakaladı. Etrafı polis tarafından sarılan koronavirüs şüphelisi genç adamın çevresine kimse yaklaştırılmadı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerin gelmesiyle şahıs kaçtığı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.