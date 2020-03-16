taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.356
Euro
7.1094
Altın
1531.24
Borsa
91467.81
Gram Altın
313.534
Bitcoin
33986.09

Hastaneden kaçanları polis bulup geri getirdi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde koronavirüs şüphesiyle izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

İHA | 16.03.2020 - 10:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya Seydişehir İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B., rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.

SEVK EDİLECEKLERDİ

Yapılan muayenenin ardından üç kişi koronavirüs şüphesiyle izolasyon odasına alınarak, Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı.

ODAYI TERK ETTİLER

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B., bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti.

Konya'da hastaneden kaçanları polis bulup geri getirdi

Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

YARIM SAAT SONRA BULUNDULAR

Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi, ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneden kaçanları polis bulup geri getirdi

İlginizi Çekebilir
Beyoğlu'nda otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü
Otomobilin çarpması sonucu başını ön cama vuran su satıcısının hayatını kaybetmesi üzerine kızı fenalık geçirdi.
Ardahan'da kar yağışı
Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.
Adana'da peruklu hırsız yakalandı
Hayvan alımda sahte dolar vererek, 5 bin Türk lirası alan hırsızın peruğunun düşmesi sonucu vatandaşlar tarafından darbedildi.
Manisa'da işcileri taşıyan servis kaza yaptı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
765
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
79
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
157
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
41
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
22
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti
189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir