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Hastanenin 3. katından atlayan adamın testi negatif çıktı

Manisa'da korona şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayıp hayatını kaybeden adamın testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İHA |
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Hastanenin 3. katından atlayan adamın testi negatif çıktı

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Yaşlı adam hastanede koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ATLADI

R.Ç., bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Hastanenin 3. katından atlayan adamın testi negatif çıktı

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