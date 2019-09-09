Hastanın cüzdanını çalan hırsız tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül tarihinde polise başvuran M.G. adlı şahıs, hastane acilinde baygın vaziyette tedavi gördüğü sırada cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

BENZER SUÇLARDAN KAYDI ÇIKTI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin benzer suçlardan kaydı bulunan M.Ü.E. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

PAZARDA PARA DOLU ÇANTAYI ÇALINCA YAKAYI ELE VERDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ettiği sırada zanlı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde pazarcı esnafının para dolu kutusunu çalarken yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen hırsız, pazar yerindeki hırsızlık olayından 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, hastane acilindeki yankesicilik suçundan tutuklandı.