taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7081
Euro
6.2976
Altın
1508.44
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.829

Hastanın cüzdanını çalan hırsız tutuklandı

Mersin'de hastane acilinde tedavi gören bir vatandaşın cüzdanını çaldığı kamera görüntüleriyle tespit edilen, bu olayın ardından pazarcı esnafının para kutusunu çalan hırsız, yakayı ele verdi.

İHA | 09.09.2019 - 09:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül tarihinde polise başvuran M.G. adlı şahıs, hastane acilinde baygın vaziyette tedavi gördüğü sırada cüzdanının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

BENZER SUÇLARDAN KAYDI ÇIKTI

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin benzer suçlardan kaydı bulunan M.Ü.E. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanın cüzdanını çalan hırsız tutuklandı

PAZARDA PARA DOLU ÇANTAYI ÇALINCA YAKAYI ELE VERDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ettiği sırada zanlı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde pazarcı esnafının para dolu kutusunu çalarken yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen hırsız, pazar yerindeki hırsızlık olayından 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılırken, hastane acilindeki yankesicilik suçundan tutuklandı.

Hastanın cüzdanını çalan hırsız tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

264
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

21
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

98
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

25
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

68
Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

50
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir