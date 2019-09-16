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Hastaya yol açmak isterken sinirlenen sürücü kamerada

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı.

İHA | 16.09.2019 - 10:31..
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E-5 karayolu Sefaköy mevkisi Edirne istikametinde bir otomobil sürücüsü, hastasını aracına alarak hastaneye yetiştirmek üzere yola çıktı.

Ancak sürücü, bir süre sonra kara yolunda trafiğe takıldı.

MOTOSİKLETLİ EL VE KOL HAREKETLERİYLE YOLU AÇMAYA ÇALIŞTI

Hastası olduğunu belirtmek için dörtlü sinyallerini yakan sürücünün yardımına, o esnada motosikletli bir genç yetişti. Otomobilin önüne geçtikten sonra korna, ambulans ve polis sireni çalan motosikletli, el ve kol hareketleriyle de yolu açmaya başladı.

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AYNAYI KIRDI, CAMI YUMRUKLADI

Bir süre bu şekilde devam eden genç, önüne çıkan kamyonet sürücüsünü yolu açması için uyardı. Uyarılara rağmen sürücü yolu açmayınca sinirlenen motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı. Öfkeden deliye dönen motosikletli, yumruk darbesiyle kamyonetin aynasını kırdı. Hızını alamayan genç sürücü, ardından aracın camını yumruklamaya başladı.

Hastaya yol açmak isterken sinirlenen sürücü kamerada

DİĞER MOTOSİKLETLİLER ARAYA GİRDİ

Diğer motosiklet sürücülerinin araya girmesiyle kamyonet sürücüsü aracını yoldan çekerken, otomobil sürücüsü de hastaneye yetişmek için yoluna devam etti.

Hastaya yol açmak isterken sinirlenen sürücü kamerada

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