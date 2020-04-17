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Hat-trick nedir

Bir maçta aynı oyuncunun 3 gol atması hat-trick şeklinde ifade edilir.

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Hat-trick nedir

İlk kullanıldığı dönemlerde üç kez peş peşe hedeflenen başarıyı gösteren sporcunun performansı için "hat-trick" ifadesi kullanılsa da günümüzde terimin anlamı genişletilmiştir.

Uzun süredir, müsabakalarda söz konusu başarının art arda olmasına bakılmadan bu terim kullanılmaktadır.

Örneğin İngiltere'de ilk zamanlarda bir futbolcunun bir maçta üç gol peş peşe atmasına hat-trick denilmekteydi. Ancak bu terim futbolda daha sonra yaygınlaşarak, bir maçta bir futbolcunun üç gol atması anlamına gelmeye başladı.

Öte yandan bir mücadelede sağ ayak, sol ayak ve kafa ile gol atılması durumuna ise "altın hat-trick" adı verildi.

Hat-trick nedir

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