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Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı

Bursa'da, seyir halinde olan bir araç, kaza yapmasına sebep olduğu motosiklet sürücüsünü fark etmesine rağmen durmayıp yoluna devam etti.

İHA | 09.04.2019 - 10:02..
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Kentte bir motosiklet sürücüsü, virajda kamyonu sollamaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı.

Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, motosikletlinin imdadına çevredekiler koştu.

ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI, KAZA YAPTI

Kaza, cumartesi günü Mudanya-Gemlik yolu Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Okan Acar (33) ve arkadaşı, motosikletleriyle Gemlik'in Kumla Mahallesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Acar ilerlediği sırada, virajda bir otomobil kamyonu geçmeye başladı. Aracın birden karşısına çıkması üzerine motosiklet sürücüsü çarpmamak için direksiyonunu tarla tarafına çevirdi. Kum ve çakıldan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Acar, motosikletini devirdi.

Acar’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ayrıca kaza yerinde sollama yasağı tabelasının olması dikkati çekti.

Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı

''BAK N'OLDU, ADAM DÜŞTÜ ADAM!''

Okan Acar’ın arkadaşının kask kamerasına yansıyan konuşmalarda, otomobil sürücüsüne, "Bak ne oldu? Allah belanı versin. Adam düştü, adam" dediği, sürücünün buna rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Kameraya yansıyan konuşmalarda, “Plakayı almadık. Kamera vardı, açık. Kuma, çakıla denk geldi. Kaydı. Adam yaşlı” sesleri duyuldu.

Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı


HATALI SOLLAMA YAPAN ARAÇTAN ŞİKAYETÇİ

Cumartesi günü bir arkadaşıyla beraber gezmeye çıktıklarını anlatan Okan Acar, “Kumla istikametine doğru ilerlerken aracın bir tanesi hatalı sollama yapmak için yola çıktı. Göz geze geldik ve beni fark etti. Sollamaya devam etti. Araca çarpmamak için o anda en doğru yolun tarlaya doğru gitmek olduğunu düşündüm ve yuvarlandım. Arkadaşımın kask kamerası her şeyi kayıt altına aldı. Kazadan sonra arkadaşım sürücüye kaza olduğunu söylemesine rağmen durmadı. O yoluna devam etti. Kazadan sonra vücudumda bazı doku zedelenmeleri oldu. Hastaneye gittim ve şikayetçi oldum” dedi.

Acar, motosikletinde yaklaşık 10-15 bin lira hasar oluştuğunu ifade etti.

Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı

Hatalı sollama yapan motosikletli kaza yaptı

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