Hatalı sollama yapınca araç takla attı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hakkari’den Van istikametine gitmekte olan Ahmet D. yönetimindeki kamyonet, hatalı sollama nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kamyonette bulunan sürücüyle birlikte 5 kişi yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.