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Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

DHA | 11.07.2019 - 23:02..
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaza meydana geldi.

Kumla istikametine gittiği sırada Gemlik’e geri dönmek isteyen Sibel H., yönetimindeki 34 AHE 939 plakalı otomobili ile kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Hamdullah Çelik idaresindeki 16 ABG 053 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kazanın şiddetiyle havada taklalar atan Çelik, düşerek metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamdullah Çelik ile şoka girerek baygınlık geçiren Sibel H. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından yol kısmen trafiğe kapanırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

Hatalı U dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı

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