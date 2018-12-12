Hatay sınırına zırhlı birlikler sevk ediliyor

Türkiye'nin Münbiç konusunda sabrı taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Zirvesi'nde özellikle ABD'nin YPG konusundaki tutumunu eleştirirken, DEAŞ'ın bahane edilerek bölgede PKK oluşumlarının desteklenmesini sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, Münbiç'e yönelik operasyon sinyallerinin kuvvetli düzeye çıktığını belirtirken, sözleri henüz bitmeden Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı birlikler sevk edildi.

SINIRA ZIRHLI BİRLİK KONVOYU

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Hatay sınırına 30 zırhlı araç sevk edildi VİDEO

YPG İÇİN SÜRE DARALIYOR

ABD ile varılan mutabakat neticesinde, YPG'nin bölgeden çekilmesi süreci Ankara ile Washington yönetimleri arasında anlaşılmıştı. Ancak varılan mutabakatlar neticesinde bölgeden çekilmeyen ve halen yığın yapmaya devam eden YPG'liler konusunda, Türkiye, operasyon düğmesine basmak üzere.