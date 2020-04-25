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Hatay'a şehit ateşi düştü

Haftanin'de, teröristler tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin babaevinde yas var.

İHA |
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Hatay'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine, teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Er Ahmet İnce'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise pazar günü Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Hatay'a şehit ateşi düştü

BABA ACILI HABERİ HASTANEDE ALDI

Şehidin babası Ali İnce'nin cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini de tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde aldığı öğrenildi.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

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