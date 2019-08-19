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Hatay'a tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'da sınır noktalarına tank ve askeri araç sevkiyatı yapıyor.

İHA | 19.08.2019 - 16:24..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay sınırına sevkiyatları hızlandırdı.

Hatay’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'a tank sevkiyatı

İNTİKAL SÜRÜYOR

Konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor.

Hatay'a tank sevkiyatı VİDEO

Hatay'a tank sevkiyatı

ZIRHLI ASKERİ ARAÇLAR KONUŞLANDIRILACAK

Çeşitli birliklerden Hatay’a gelen zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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