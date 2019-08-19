Hatay'a tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay sınırına sevkiyatları hızlandırdı.
Hatay’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.
İNTİKAL SÜRÜYOR
Konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor.
ZIRHLI ASKERİ ARAÇLAR KONUŞLANDIRILACAK
Çeşitli birliklerden Hatay’a gelen zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.