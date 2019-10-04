Hatay’da 1 asker şehit oldu

Altınözü ilçesi Bohşin-Suriye sınırının sıfır noktasında, karanlıkta ilerleyen traktör sürücüsü yaya devriye atan askeri göremeyince çarptı. Kazada ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, traktörün sürücüsü de gözaltına alındı. Şehidin naaşının ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hatay’da Suriye sınır hattındaki bir kontrol noktasında 4 Ekim’de nöbet tutan bir kahraman silah arkadaşımız, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.