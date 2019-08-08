Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda, uyuşturucu hap olduğu bilgisi aldı.

1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP

Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.