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Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da bir tırın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

AA | 08.08.2019 - 10:07..
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda, uyuşturucu hap olduğu bilgisi aldı.

1 MİLYON 408 BİN UYUŞTURUCU HAP

Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, tır içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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