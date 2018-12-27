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Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6'sı çocuk 13 Suriyeli, donmak üzereyken güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 27.12.2018 - 15:53..
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Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan 6’sı çocuk 13 Suriyeli, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi.

AKRABALARINA KONUM ATTILAR

Altınözü’nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.

BEBEĞİ NEFESİYLE ISITTI

Soğuktan donmak üzere olan 13 kişiyi bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım için kendi parkalarını verdi. Bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. 13 kişi çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

Hatay'da 13 Suriyeli donmak üzereyken bulundu

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