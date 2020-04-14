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Hatay'da 30 hasta koronavirüsü atlattı

Hastanede koronavirüs tedavisi gören 30 kişi, koronavirüsü yenerek alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

İHA |
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Hatay'da 30 hasta koronavirüsü atlattı

Hatay Devlet Hastanesi'nde görevli olan Dr. İsmail Hakkı Horoz, 27 Mart tarihinde pandemi hastanesi olarak çalışmaya başladıkları günden itibaren, koronavirüs hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.

30 HASTA VİRÜSÜ YENDİ

Hastanede tedavisi tamamlanan 30 hasta sağlıklarına kavuşarak, sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

Hatay'da 30 hasta koronavirüsü atlattı

"HASTALARIMIZIN MUTLULUĞU BİZE VERİLEN EN BÜYÜK HEDİYE"

Bugüne kadar 21 hasta ve bugün de 9 hastanın sağlıklarına kavuşarak toplamda 30 hastayı taburcu ettiklerini belirten Horoz, "Yoğun Bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca Yoğun Bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız yoğun bakımdan çıkartılıp, korona servisine alınarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın." dedi.

Hatay'da 30 hasta koronavirüsü atlattı


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