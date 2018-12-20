Hatay'da 32 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu kaçak göçmenlerin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçişini sağlayan kişileri tespit etti.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen, aralarında 3 askerin de olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden, 32’si tutuklanırken, 3'ü asker 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.