taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5593
Euro
6.1756
Altın
1518.88
Borsa
96578.7
Gram Altın
271.525

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan ve tek başına ilgilenen anne, sağlık sorunları nedeniyle engelli evlatlarına bakamamaktan korkuyor.

İHA | 16.08.2019 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi’nde yaşayan Halime Yücel, 4 engelli çocuğuna 42 yıldır gözü gibi bakıyor.

Engelli çocukları Mehmet Yücel (42), Hikmet Yücel (34), Yıldız Yücel (24) ve Mustafa Yücel’in (23) elleri ayakları olan fedakar anne Halime Yücel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli evlatlarına bakamayacak duruma geldiğini söyledi.

"SAĞLIK SORUNLARIMDAN DOLAYI BAKAMAZ OLDUM"

Türkçe konuşmayı bilmeyen ve hayatını engelli evlatlarına harcayan anne Yücel, “Çocuklarıma bakarken çok zorluk çektim. Sağlık sorunlarımdan dolayı artık 4 çocuğuma birden bakamaz oldum. Devletimizden yardım bekliyorum. 3 tane ameliyat geçirdim çok rahatsızım, çocuklarım da doğuştan engelli. Elimden geleni yaptım bugüne kadar, yapmaya da devam edeceğim. Onlar sonuçta benim çocuklarım. Ama ben artık kendime bile bakamayacak duruma geldim. Ben de hastayım, rahatsızım” dedi.Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

"42 YAŞINDAN 23 YAŞINA KADAR ENGELLİ ÇOCUĞUMUZ VAR"

42 yaşından 23 yaşına kadar dört engelli çocuğunun bakıcı maaşlarıyla birlikte yeşil kartlarının bile olmadığını ifade eden baba Necat Yücel, “Çocuklarımıza eskiden maaş veriyorlardı, 2015 yılından beri vermiyorlar. 180 dönüm tarlamız var ama biz 16 kişiyiz evde. 2015’ten beri ne bir maaş, ne yeşil kart, ne de bir bakıcı maaşı alıyoruz. Artık halimiz perişan. 42 yaşından 23 yaşına kadar 4 engelli çocuğum var. Artık çok zor durumda kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz" diye konuştu.
Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor


Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Hatay'da 42 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

93
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

39
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

22
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

87
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

30
CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın'dan davacı oldu

148
Nzonzi İstanbul'a geldi

Nzonzi İstanbul'a geldi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir