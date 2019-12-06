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Hatay'da 5 iş yeri yandı

Hatay'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

AA | 06.12.2019 - 08:05..
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Hatay'ın Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'da 5 iş yeri yandı

YANGIN 4 DÜKKANA SIÇRADI

Mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki diğer 4 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da 5 iş yeri yandı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında ayağı burkulan bir itfaiye erine de olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Hatay'da 5 iş yeri yandı

Hatay'da 5 iş yeri yandı

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