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Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

İHA | 03.06.2019 - 09:26..
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Hatayspor ve Sosyal Suriye Grupları Türk Gençlik Platformu’nun desteğiyle, 50 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAYRAM KIYAFET

İhtiyaç sahibi çocuklara ilk olarak özel bir kafede eğlence programı düzenlendi. Burada gönüllerince eğlenen çocuklara daha sonra da bayramda giyecekleri bayramlık kıyafetleri hediye edildi.Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

HASTA BABANIN ÇOCUKLARI SEVİNDİRİLDİ

Yardım faaliyetinde bulunan ekip daha sonra sara hastası bir babanın beyni su toplayan 5 aylık bebekleri ile diğer çocuklarına ve yüksek gerilim hattı yüzünden elleri yanan bir vatandaşın çocuklarına bayramlık kıyafet yardımında bulundu.Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı

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