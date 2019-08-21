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Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

60 noktaya yumurtalarını bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları, denizle buluştu.

DHA | 21.08.2019 - 15:57..
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Yavruların korunması için İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun şubesi tarafından, yaz başında 60 kafes yaptırıldı. Yumurtalarından çıkan yavrular ise denizle buluşmaya başladı.

YUMURTLAMA ALANINDAN ÇIKARAK GÜVENLE DENİZE ULAŞTILAR

İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi yöneticileri, yuvalama bölgelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, yavru kaplumbağaların koruyucu kafesler sayesinde yumurtlama alanından çıkarak güvenle denize ulaşmalarını izledi.

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

POPÜLASYONU ARTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlui, her geçen gün üreme alanı daralan nesli tehdit altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunu artırmakla ilgili projelere destek vermekten ve yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

Hatay'da 60 deniz kaplumbağa yavrusu denize bırakıldı

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