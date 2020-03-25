Hatay'da 6.5 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Antakya ilçesindeki bir iş yerinde sahte dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

6.5 TON SAHTE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yeri ve iş yerine ait kamyonette arama yapan ekipler, 23 büyük plastik varilde sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal madde, 6.5 ton sahte sıvı el dezenfektanı, 738.5 kilogram sahte dezenfektan jel, 73.5 kilogram kolonya ve çok sayıda boş plastik şişe ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi Suriye uyruklu M.K.K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.