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Hatay’da 70 kaçak göçmen yakalandı

Hatay Yayladağı'nda sınırı yasa dışı yollarla geçen 70 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

DHA | 22.12.2018 - 18:23..
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Yayladağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ve Kışlak mahalleleri kırsalında devriye görevi yaparken, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir grubun geçtiğiini belirledi.

70 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, Suriyeli 68 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de yaptıkları uygulamalarda, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiği 2 kaçak göçmeni yakalayarak jandarmaya teslim etti.
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen göçmenlerin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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