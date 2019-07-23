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Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümünde, 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi.

İHA | 23.07.2019 - 20:55..
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Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Antakya’nın Atatürk Parkında gerçekleşti.

"DÜNYANIN EN UZUN KÜNEFESİNİ YAPTIK"

Etkinlik öncesi dünyanın en uzun künefesinin içerisine kullanılan malzemeleri söyleyen künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, “Hatay’ımızın kurtuluşunda Hataylılar için önemli olan 23 Temmuz festivalinde dünyanın en uzun künefesini yapıyoruz. Bizim için artık geleneksel hale geldi, halkımızın buradaki teveccühünü işte yöremizin künefesiyle ağzını tatlandırmaya çalışıp bu mutlu günümüzde güzel bir şeylere vesile olmasını istiyoruz. 15 personel ile bir hafta içinde uğraştık. 900 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 220 kilogram tereyağı ve fıstıkla dünyanın en uzun künefesini yaptık” dedi.Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

HATAY PROTOKOLÜ VATANDAŞLARA KÜNEFE DAĞITTI

Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın anavatana katılışın 80.yılındayız. Her yıl kutlarken bir adım giderek künefenin 1 metre uzunluğunu attırıyoruz. Şimdi 80. yılındayız 80 metre künefe yaptık. Ben 70 ile başladım 10 yıldır künefeyi tek tek birer metre artırıyoruz Rabbim dünya var oldukça bu coğrafyayı Türk yurdu olmaya devam ettirsin. Bizde burada tüm Hataylılar ile huzurlu bir şekilde yaşamaya edelim, bu temennimizi yerine gelebilmesi için bizimde iyi birer örnek vatandaş olmamız lazım. Yurdumuza ve şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız ve Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek” dedi.
Künefe şöleni, 80 metrelik künefenin tükenmesiyle son buldu.

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

Hatay’da 80 metrelik künefe tepsisi

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