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Hatay'da alkollü derse giren öğretmen açığa alındı

Okulun ilk günü derse alkollü giren ilkokul öğretmeni M.T., polis zoruyla sınıftan çıkarıldı.

DHA | 09.09.2019 - 17:23..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde, heyecanla sınıflarına gelen öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkolün etkisiyle konuşamadığı iddia edilen sınıf öğretmeni M.T. ile karşılaşınca, tepki gösterdi.

POLİSLERİN ISRARIYLA SINIFTAN ÇIKARILDI

Durum, okul müdürüne bildirilirken, bazı veliler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Okula gelen polis, alkollü olduğu iddia edilen öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., polislerin ısrarı ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni M.T., polis tarafından karakola götürüldü. Sınıftaki veliler ise çocuklarını M.T.'ye teslim etmeyeceklerini belirterek yeni bir öğretmene atanmasını istediklerini söyledi.

Hatay'da alkollü derse giren öğretmen açığa alındı

AÇIĞA ALINDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, soruşturmanın sonucuna göre M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

Hatay'da alkollü derse giren öğretmen açığa alındı

Hatay'da alkollü derse giren öğretmen açığa alındı

Hatay'da alkollü derse giren öğretmen açığa alındı

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