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Hatay'da alkollü kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Arsuz ilçesinde alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

AA | 31.07.2019 - 04:24..
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İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki plaja gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen Eşref Ö. (50), bir süre sahilde dolaştıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi.

Dengesini kaybederek suda çırpınmaya başlayan Eşref Ö.'yü gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hatay'da alkollü kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

DALGIÇ EKİBİ ALKOLLÜ ŞAHSI KURTARDI

Olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) dalgıç ekipleri, Eşref Ö.'yü boğulmaktan son anda kurtardı.

Kıyıya çıkarılan Eşref Ö., burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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