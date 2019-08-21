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Hatay'da anız yangınında hayvanlar mahsur kaldı

Yangın sırasında çobanların özverili müdahalesiyle hayvanlar, güçlükle de olsa kurtarıldı.

AA | 21.08.2019 - 16:25..
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Torun Mahallesi'nde hasadı yapılmış bir buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, o sırada tarlada otlayan bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanın etrafını sardı.

Tarlanın bir yanının da dere olması nedeniyle hayvanlarını alandan çıkarmakta zorlanan çobanlar, yoğun uğraşlar sonucu hayvanlar ve yakınlardaki araçlarını kurtarmayı başardı.

HAYVANLARI GÜÇLÜKLE KURTARDILAR

Çobanlardan Hüseyin Karaçar, yaptığı açıklamada, aniden yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşandığını belirterek, hayvanları güç de olsa kurtardıklarını söyledi.

Bu arada, yangının anız yakılması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu ve güvenlik güçlerince olayın sorumlularının araştırıldığı öğrenildi.

Hatay'da anız yangınında hayvanlar mahsur kaldı

Hatay'da anız yangınında hayvanlar mahsur kaldı

Hatay'da anız yangınında hayvanlar mahsur kaldı

Hatay'da anız yangınında hayvanlar mahsur kaldı

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