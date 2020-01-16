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Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı

Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı arkadaşını ölümle tehdit edip darbettiği anların videosunu, sosyal medyada paylaştı.

İHA | 16.01.2020 - 10:50..
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kişi, sosyal medyada yaşadığı tartışma sonrası barışmak için buluştuğu 16 yaşındaki arkadaşını, bıçakla tehdit edip ardından tokatladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

M.Ç.’nin sosyal medya üzerinden hakaretler ettiği Mehmet İ.U.darbedilirken, B.B. isimli şahıs o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Durumu öğrenen gencin ailesi ise polise giderek şikayette bulundu.

Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı ViDEO

Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı


''PSİLOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR''

Oğlunun darbedilme görüntülerini gördüğünden bu yana psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyleyen anne Fethiye U., yetkililerin şahıslara caydırıcı cezalar vermesini istedi. Fethiye U., “Oğlum eve geldiğinde yüzünde kızarıklık gördüm. 'Oğlum yüzüne ne oldu?' dedim, ‘Yok anne bir şey yok’ dedi ama o gün üzgündü. Odasına çekilerek içlenip ağlıyordu. Birkaç gün sonra oğlum telefona gelen mesaja bakarak ağlamaya başlamış, babası ne olduğunu sormuş, babasına da ‘Bir şey yok baba’ demiş. Eşim daha sonra telefonu alarak görüntüleri görmüş, daha sonra da bana gösterdi. Görüntüleri gördükten sonra 2 gündür uyumamışız, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Bugün sabahtan beri hastanedeyiz, psikolojik tedavi görüyoruz. Ben bu duruma yetkililerin el atmasını istiyorum. Gerçekten çok mağdur olduk. Çocuğumun psikoloji gerçekten çok bozuldu, hatta bizim bile bozuldu.” dedi.

Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı

''BIÇAKLA TEHDİT ETTİ''

Arkadaşının sosyal medyada yaşadığı olay sonrası evlerine gelerek kahve içtiğini, ardından da kendisine böyle bir oyun hazırlandığını söyleyen Mehmet İ.U., sandalyeden kalkmaması için ölümle tehdit edildiğini söyledi. Mehmet İ.U., “Olay günü sosyal medya üzerinde tehdit etmeye ve hakaretler etmeye başladı. Ben de dayanamayıp hakaretle karşılık verdim. Ertesi gün geleceğini söyleyerek aradı beni, ‘Kusura bakma’ dedi. Daha sonra da evimize geldi, kahve içtik, oturduk, konuştuk. Daha sonra da gezmeye çıktık, beni eski Antakya sokaklarında bir dükkana geçirdiler. Bir tanesinin eline kamera verdiler, bir tanesini de kapıya koydular kimse geçmesin diye. Bıçakla tehdit etti beni, ‘Ayağa kalkarsan seni vururum, keserim’ diyerek. Sandalyeye oturtturdu, daha sonra da tokatlar savurmaya başladı.” diye konuştu.

Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı


OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç. ve B.B.'nin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Hatay'da arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı


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