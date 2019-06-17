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Hatay'da avladıkları kirpilerle poz verenler ceza aldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde avladıkları oklu kirpilerle poz verip ardından da bu fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan kişilere, 13 bin 897 lira ceza kesildi.

İHA | 17.06.2019 - 16:16..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Dörtyol Şefliğine bağlı ekipler, kimliği belirsiz şahısların avladıkları ve sosyal medya hesabından paylaştıkları oklu kirpi görüntüleri üzerine harekete geçti.

KAÇAK AVLANAN KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, paylaşılan görüntülerden yola çıkarak yaptıkları çalışmada, kirpileri Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi mevkisinde kaçak olarak avlayan şahısları tespit etti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kaçak avlanan 3 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 397 lira idari para cezası ile 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 897 lira cezai işlem uygulandı.

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