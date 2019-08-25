taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Reyhanlı ilçesinde, 19 yaşındaki Dilara A. kullandığı hurda malzemelerle 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

DHA | 25.08.2019 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Hatay Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın çalışmalarını yakından takip edip, bazen de yardımcı oldu.

HEYKEL İÇİN 800 PARÇA HURDA KULLANDI

Zaman içinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeler kullanarak, önce 2 kelebek ve küçük su kaplumbağası yaptı daha sonra da kara kaplumbağası oluşturdu. Kaplumbağayı yapmak için dişli, zincir, vida, buji ve fren balatası dahil yaklaşık 800 parça hurda kullandığını anlatan Dilara Altınorak, "Babamı örnek aldım. Yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Babam gibi bir sanatçı olmak için kolları sıvadım ve 20 günlük çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağım" diye konuştu. Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

HURDA SANATINI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye'de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmak istediğini belirtti.

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı


Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

129
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

118
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

55
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

67
Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

20
G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

11
Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir