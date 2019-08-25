Hatay'da 800 hurda parçasından heykel yaptı

Hatay Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın çalışmalarını yakından takip edip, bazen de yardımcı oldu.

HEYKEL İÇİN 800 PARÇA HURDA KULLANDI

Zaman içinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeler kullanarak, önce 2 kelebek ve küçük su kaplumbağası yaptı daha sonra da kara kaplumbağası oluşturdu. Kaplumbağayı yapmak için dişli, zincir, vida, buji ve fren balatası dahil yaklaşık 800 parça hurda kullandığını anlatan Dilara Altınorak, "Babamı örnek aldım. Yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Babam gibi bir sanatçı olmak için kolları sıvadım ve 20 günlük çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağım" diye konuştu.

HURDA SANATINI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye'de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmak istediğini belirtti.



































