taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7979
Euro
6.4727
Altın
1490.49
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.789
Bitcoin
47788.77

Hatay'da bir taksici kendi aracının altında kalarak öldü

Hatay'da bir sürücü, taksisinin el frenini çekmeyi unutunca, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA | 21.10.2019 - 07:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hatay Defne ilçesi Armutlu Mahallesi Armutlu Semt Pazarı'nın oraya taksisini park eden taksici, sonrasında aracından inerek aracın arkasına doğru ilerledi.

Hatay'da bir taksici kendi aracının altında kalarak öldü

EL FRENİNİ ÇEKMEMİŞ

İddialara göre aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., geri geri akan aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kendi taksisinin altında kalan U.Y.’nin cansız bedenini aracın altından çıkardı.

Hatay'da bir taksici kendi aracının altında kalarak öldü

DÜĞÜNDEN DÖNMÜŞTÜ

Akrabasının düğününden geldiği öğrenilen U.Y.’nin düğünden çıkan yakınları soluğu olay yerinde alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. U.Y.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hatay'da bir taksici kendi aracının altında kalarak öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

101
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

18
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

42
Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

8
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

6
Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

4
İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı

İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir