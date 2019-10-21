Hatay'da bir taksici kendi aracının altında kalarak öldü

Hatay Defne ilçesi Armutlu Mahallesi Armutlu Semt Pazarı'nın oraya taksisini park eden taksici, sonrasında aracından inerek aracın arkasına doğru ilerledi.

EL FRENİNİ ÇEKMEMİŞ

İddialara göre aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., geri geri akan aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kendi taksisinin altında kalan U.Y.’nin cansız bedenini aracın altından çıkardı.

DÜĞÜNDEN DÖNMÜŞTÜ

Akrabasının düğününden geldiği öğrenilen U.Y.’nin düğünden çıkan yakınları soluğu olay yerinde alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi. U.Y.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.