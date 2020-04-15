Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri geçici bir süreliğine kapatılmıştı.
Bu kapsamda polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı.
ÇAY OCAĞINDA 6 KİŞİ YAKALANDI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapalı olması gereken bir çay ocağının açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişinin alkol ve sigara tüketerek, okey oynadığını tespit etti.
3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde bulunan 6 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından çay ocağı mühürlendi.