Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

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İstanbul'da söz yüzüğü iadesinde kavga çıktı

Avcılar'da bir gencin kız arkadaşına söz yüzüğünü vermek için geldiği buluşma noktasında, genç ile kızın annesi ve yanındakiler arasında başlayan tartışma, karakolda bitti.