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Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

Yasağa uymayarak iş yerini açık bulundurup, içki içip, okey oynayan kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

DHA |
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Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri geçici bir süreliğine kapatılmıştı.

Bu kapsamda polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı.

ÇAY OCAĞINDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapalı olması gereken bir çay ocağının açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişinin alkol ve sigara tüketerek, okey oynadığını tespit etti.

Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerinde bulunan 6 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından çay ocağı mühürlendi.

Hatay'da çay ocağında alkol alan 6 kişiye para cezası

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