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Hatay'da cezaevinden kaçan mahkum eşini öldürdü

Antakya'ilçesinde yaşayan Sibel K., cezaevinden firar eden kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

İHA | 20.11.2019 - 20:52..
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Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi Ay Sokak'ta, cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet K., henüz bilinmeyen sebeple eşi Sibel K.'yı sokak ortasında bıçakladı.

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Sibel K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet K.'nın ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı.

Polislerin geldiğini gören Ahmet K., kaçamayınca bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ahmet K.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Hatay'da cezaevinden kaçan mahkum eşini öldürdü

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