Hatay'da dayısı tarafından cinsel istismara uğradı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde N.E.'nin eşinden boşanması ardından E.E. ve 2 kardeşinin velayeti, babalarına verildi.

Lise öğrencisi E.E'ye, ziyarete gittiği anneannesinin evinde, dayısı B.E., cinsel istismarda bulundu.

"ANNENE ANLATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

E.E, dayısının, "Annene anlatırsan seni ve anneni öldürürüm" tehdidine rağmen, annesini arayarak yaşadıklarını anlattı.

Anne N.E. de ailesinin şikayetçi olmaması yönündeki baskısı nedeniyle kızını alarak Ankara'ya kaçtı.

KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

N.E, kızı E.E. ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması ile birlikte velayeti babasında olan E.E, koruma altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

"EVLENDİRİP, KONUYU KAPATALIM DİYORLAR"

Anne N.E., yakınlarının ölüm tehditleri nedeniyle kızını alıp kaçarak Ankara'da şikayette bulunduğunu belirtti.

Annesi ve diğer kardeşlerinin telefonla tehditlerini sürdürdüğünü anlatan N.E, "'Telefonla arayıp, şikayetinizi geri çekin, yoksa sizi öldürürüz' diyorlar. Annem, 'Kapatalım bu konuyu, millete rezil olduk, getir kızı burada evlendirelim, diyor. Ancak ben bunu kabul etmiyorum. Şikayetçi olduktan sonra devlet kızımı elimden aldı. Savcı, olayın yaşandığı yerin Reyhanlı olması nedeniyle soruşturmayı oraya gönderdiklerini söyledi. Ben oraya gidemediğim için soruşturmanın ne aşamada olduğunu takip edemiyorum. Tek istediğim, kardeşimin adalete teslim edilmesi. 7 aydır kaçıyor. Olayı gerçekleştirdiğini aile fertlerine zaten itiraf etmiş. Sadece adalete teslim etsinler istiyorum." dedi.

"KIZIM ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADI"

N.E, aile çevresinden kimsenin kendisine yardım etmediğini, kızını bırakıp gidemediği için tek başına Ankara’da adalet için mücadele ettiğini belirterek, "Kızım çok kötü şeyler yaşadı. Sık sık kaldığı kurumdaki yetkililerle görüşüyorum. İlk zamanlar sürekli ilaç veriliyordu. Psikolojik destek aldı. Şu an hala çok iyi değil. Dayısının yakalanmadığını öğrendiğinde krize giriyor. 'Anne artık beni buradan çıkar' diyor. Başına gelenlerden dolayı sürekli ağlıyor. Kaldığı yerdeki hocaları sürekli kabus gördüğünü söylüyorlar. Devletin bize sahip çıkmasını ve suçlunun cezalandırılmasını istiyorum." dedi.