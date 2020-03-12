taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2272
Euro
7.0359
Altın
1636.58
Borsa
100966.27
Gram Altın
327.567
Bitcoin
46742

Hatay'da dayısı tarafından cinsel istismara uğradı

Cinsel istismara ve tehditlere maruz kalan kız, annesiyle beraber yaşadığı yerden kaçarak dayısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA | 12.03.2020 - 09:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde N.E.'nin eşinden boşanması ardından E.E. ve 2 kardeşinin velayeti, babalarına verildi.

Lise öğrencisi E.E'ye, ziyarete gittiği anneannesinin evinde, dayısı  B.E., cinsel istismarda bulundu.

"ANNENE ANLATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

E.E, dayısının, "Annene anlatırsan seni ve anneni öldürürüm" tehdidine rağmen, annesini arayarak yaşadıklarını anlattı.

Anne N.E. de ailesinin şikayetçi olmaması yönündeki baskısı nedeniyle kızını alarak Ankara'ya kaçtı.

Hatay'da dayısı tarafından cinsel istismara uğradı

KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

N.E, kızı E.E. ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması ile birlikte velayeti babasında olan E.E, koruma altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

"EVLENDİRİP, KONUYU KAPATALIM DİYORLAR"

Anne N.E., yakınlarının ölüm tehditleri nedeniyle kızını alıp kaçarak Ankara'da şikayette bulunduğunu belirtti.

Annesi ve diğer kardeşlerinin telefonla tehditlerini sürdürdüğünü anlatan N.E, "'Telefonla arayıp, şikayetinizi geri çekin, yoksa sizi öldürürüz' diyorlar. Annem, 'Kapatalım bu konuyu, millete rezil olduk, getir kızı burada evlendirelim, diyor. Ancak ben bunu kabul etmiyorum. Şikayetçi olduktan sonra devlet kızımı elimden aldı. Savcı, olayın yaşandığı yerin Reyhanlı olması nedeniyle soruşturmayı oraya gönderdiklerini söyledi. Ben oraya gidemediğim için soruşturmanın ne aşamada olduğunu takip edemiyorum. Tek istediğim, kardeşimin adalete teslim edilmesi. 7 aydır kaçıyor. Olayı gerçekleştirdiğini aile fertlerine zaten itiraf etmiş. Sadece adalete teslim etsinler istiyorum." dedi.

Hatay'da dayısı tarafından cinsel istismara uğradı

"KIZIM ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADI"

N.E, aile çevresinden kimsenin kendisine yardım etmediğini, kızını bırakıp gidemediği için tek başına Ankara’da adalet için mücadele ettiğini belirterek, "Kızım çok kötü şeyler yaşadı. Sık sık kaldığı kurumdaki yetkililerle görüşüyorum. İlk zamanlar sürekli ilaç veriliyordu. Psikolojik destek aldı. Şu an hala çok iyi değil. Dayısının yakalanmadığını öğrendiğinde krize giriyor. 'Anne artık beni buradan çıkar' diyor. Başına gelenlerden dolayı sürekli ağlıyor. Kaldığı yerdeki hocaları sürekli kabus gördüğünü söylüyorlar. Devletin bize sahip çıkmasını ve suçlunun cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Denizli’de baraj suları çekilince ortaya çıkan mezarlık
1967 yılında yapılan Derbent Barajı'nın suları altında kalan eski yerleşim yerindeki mezarlar, yıkılan yapılar ve cami minaresi kısmı kuraklık dolayısıyla sular çekilince gün yüzüne çıktı.
Ürdünlü çocuğa tokat davasında, sanığa ceza az bulundu
5 yaşındaki çocuğa tokat atılmasından sonra tutuklanan şahsa verilen ceza, aileler tarafından yeterli bulunmayarak karara itiraz edecekleri belirtildi.
Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu
Adana’da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İdlib'e ZPT sevkiyatı gerçekleştirildi
İdlib’e, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için ‘ejder’ olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
336
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
50
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
59
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
50
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı
6
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus futbolcusu Rugani koronavirüse yakalandı
29
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim
32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir