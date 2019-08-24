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Hatay'da düğünde oynama kavgası

Taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı.

AA | 24.08.2019 - 00:45..
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

Hatay'da düğünde oynama kavgası

GELİN VE DAMAT DÜĞÜNÜ TERK ETTİ

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı kavganın ardından polis bir süre tedbir amaçlı salonun çevresinde bekledi.

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Hatay'da düğünde oynama kavgası

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