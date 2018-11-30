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Hatay'da duruşma sonrası takip ettikleri aracı taradılar

Mahkeme çıkışı iki grup arasında çıkan kavgayı polis ayırırken, gruplardan birinin trafikte takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA | 30.11.2018 - 22:18..
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Sabah saatlerinde Hatay Adliyesi’nde görülen davaya katılan iki grup mahkeme önünde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, adliye polisi iki grubu ayırdı ve şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı.

Hatay'da duruşma sonrası takip ettikleri aracı taradılar

TAKİP ETTİKLERİ ARACA ATEŞ ETTİLER

Plakası tespit edilemeyen lüks otomobildekiler, Antakya Çevre Yolu otogar mevkisinde takip ettikleri 01 BLD 84 plakalı araca silahla ateş etti. 4 kişinin bulunduğu araç yoldan çıkarak kaza yaparken, hedefteki isim olan M.D. ile M.İ., M.G. ve Y.Z. adlı kadın yaralandı.

Hatay'da duruşma sonrası takip ettikleri aracı taradılar

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavileri yapılmak üzere Antakya Devlet Hastanesi ve çevrede bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Hatay'da duruşma sonrası takip ettikleri aracı taradılar

Saldırıdan sonra kaçan siyah lüks otomobildeki H.Y., S.E. ve M.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hatay'da duruşma sonrası takip ettikleri aracı taradılar

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