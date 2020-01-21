Hatay'da emekli polis evinde ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Şadi Yaşekmez (59), aynı evde yaşadığı akli dengesi yerinde olmayan kardeşi tarafından evde ölü bulundu.

BİR SÜREDİR EŞİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yaşekmez'in cesedinin savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Ölen şahsın emekli polis memuru olduğu, psikolojik ve ruhsal sorunları sebebiyle bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.